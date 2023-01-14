السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين



رام الله 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم عن استشهاد شاب فلسطيني من بلدة اليامون غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) كان قد أصيب في الثاني من شهر يناير الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين.

وبارتقاء الشاب الجعبري ترتفع حصيلة الشهداء إلى 10 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

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07:12ت م

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