السعودية اليوم / الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة "علي هيلي" من حركة الشباب الإرهابية



مقديشو 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

أعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة "علي هيلي" التابعة لمحافظة غلغدود الواقعة وسط البلاد، من قبضة عناصر حركة الشباب الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات من الجيش تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية من السيطرة على المنطقة المذكورة بعد مواجهات محدودة مع عناصر مسلحة من حركة الشباب والتي فرت من المنطقة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تتعقب فلول العناصر المسلحة.

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