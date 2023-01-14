السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيول 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 36699 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا 45 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و912 حالة.

// انتهى //

06:04ت م

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سيول 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 36699 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و774 ألفا و321 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا 45 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و912 حالة.// انتهى //06:04ت م0013

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