السعودية اليوم / بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة



غزة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة وفتحوا خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين.

يذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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