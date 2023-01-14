السعودية اليوم / اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق



بغداد 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

اعتقلت القوات الأمنية العراقية أمس ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عمليتين أمنيتين شمالي البلاد.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في بيان صحفي أن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش في مدينتي كلار وبازيان بمحافظة السليمانية.

وأضاف البيان أن وحدة خاصة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية في محافظة كركوك، نتج عنها اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش، لافتا النظر أيضا إلى العثور على كدس للعتاد.

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