شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد النصر والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة السعودية، مباراة النصر أمام نظيره الشباب، في بطولة الدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب الأميرفيصل بن فهد (الملز) في الرياض.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي،برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة النصر أمام الشباب في دوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره الشباب، في بطولة دوري روشن السعودي، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيتالقاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره الشباب، عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بتعليق مشاري القرني.