السعودية اليوم / إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم تضبط ممارسًا لمهنة الحجامة دون تصريح



الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، مواطنًا لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح.

وأوضحت الإدارة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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