شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة السعودية، مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الباطن، في بطولة الدوري السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الباطن، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الآخير بجدولالترتيب، برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الباطن في دوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الباطن، اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثةوالنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة أمام الباطن

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الباطن، عبر قنوات SSC 1 HD، SSC 1 SD، SSC 5 HD، SSC 5 SD.