السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تحدث إرشاداتها بشان الأقنعة وعلاج " كوفيد - 19 "



جنيف 20 جمادي الاخر 1444 ه الموافق 13 يناير 2023 واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تحديث ارشاداتها حول إرتداء الأقنعة وعلاجات " كوفيد - 19" والإدارة السريرية كجزء من عملية مستمرة لتطوير المباديء التوجيهية ، تتم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين الذين ياخذون بعين الاعتبار أحدث الأدلة المتاحة وتطور الوضع الوبائي .

وأوصت المنظمة في بيان لها ، باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي ، نظرًا إلى الانتشار الحالي " لكوفيد - 19 " على مستوي العالم ، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية ، وكذلك عندما يكون الشخص معرضا لخطر الإصابة بالمرض الشديد ، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات .

كما أوصت بعزل من بدأت عليه ظهور أعراض الإصابة لدة عشرة أيام ، وخمسة أيام من العزل لمن تأكدت إصابتهم مخبريا مع غياب الأعراض ، حيث اثبتت الأدلة أن الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة يكونون أقل عرضة لنقل الفيروس للآخرين مقارنة باولئك الذين تظهر عليهم الأعراض ، مشيرة غلى أنه يتعين على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام أي مضادات للفيروسات .

ويوجد حاليا 6 خيارات علاجية مثبتة ثلاثة منها تمنع دخول الأفراد المعرضين للخطر للمستشفي ، وثلاثة تنقذ حياة المصابين بالمرض الخطير .

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19:19ت م

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