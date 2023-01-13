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أصغر غواصة سعودية: لم أخف من أعماق البحار

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الرياض - محمد الوسيري - روت الطفلة تالين السليماني، تجربتها مع ممارسة الغوص، مشيرة إلى أنها بدأتها هذه قبل نحو عام.

وأوضحت تالين، خلال مداخلة مع برنامج 120 على قناة الإخبارية، أنها بدأت في ممارسة رياضة الغوص في المسابح بعد جمع معلومات نظرية عن هذه الرياضة.

وأضافت: قراءتي النظرية عن رياضة الغوص زاد من حماسي لممارسة هذه الرياضة والتعرف أكثر على ما في داخل البحار، مؤكدة أنها لم تواجه أي مخاوف من الغوص في أعماق البحار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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