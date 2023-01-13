شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من ضم قاهر الزمالك قبل مباراة الديربي القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير فى الساعات الأخيرة، عن إقتراب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع النجم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا، نجم نادي بوشتكاش التركي، والذي أصبح قريبًا للغاية من القلعة الحمراء.

حيث أفادت المصادر بأن اللاعب تواجد فى الأيام القليلة الماضية فى القاهرة، بإنتظار إنتهاء المفاوضات الرسمية مع ناديه التركي، والذي أظهر مرونة فى المفاوضات خلال الساعات الأخيرة.

ويعد موليكا أحد أشهر اللاعبين فى القارة الأفريقية، كما أنه سبق وأن نجح فى هز شباك الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا 2020، بهدفين ضمن ثلاثية مازيمبي فى الفارس الأبيض بمرحلة دور المجموعات.



تفاصيل عقد موليكا مع الأهلي

وتشير المصادر أن الأهلي سيتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط، مع وضع بند يتيح للفريق الأحمر شراء اللاعب بعد إنتهاء عقد إعارة اللاعب، حيث أن اللاعب يمثل هدفًا للفريق القاهري منذ فترة طويلة.



الأهلي يتسلح بموليكا أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يقوم المارد الأحمر بمفاجأة الزمالك بتواجد اللاعب فى قائمة مباراة الديربي القادمة بين الفريقين فى إطار مسابقة الدوري المصري.