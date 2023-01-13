شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستقر على إقالة مدرب الفريق ويحدد البديل.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للنهوض بالفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل العودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موعد رحيل دياز عن تدريب الهلال

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي الهلال السعودي، قد استقرت على إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للزعيم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن إدارة الهلال، قد اتخذت هذا القرار بسبب تذبذب النتائج التي يعاني منها الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، عن قرار من الإدارة الهلالية، بإقالة دياز؛ بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام العدالة، المقرر اقامتها مساء يوم الأحد المقبل الموافق 15 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

زيدان يقترب من تدريب الهلال السعودي

وأكد الفريح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن خليفة دياز، في الهلال؛ سيكون مدرب فرنسي عالمي، حيث أن المفاوضات جارية حاليًا.

وتوقعت الصحافة السعودية، أن المدرب القادم للهلال سيكون الفرنسي زين الدين زيدان، حيث ارتبط اسمه في وقتٍ سابق، بتدريب الهلال؛ وقد يكون هو المقصود من تغريدة الفريح.