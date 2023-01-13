شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد مرة أخرى على مفاوضات الهلال ويسخر من رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول دخول مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في مفاوضات قوية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ميسي يرفض الانتقال إلى الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل عن سفر الرئيس فهد بن نافل، مع عدد من الأعضاء الشرف لنادي الهلال، إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل حسم التعاقد مع ميسي.

وأوضحت شبكة "ESPN" العالمية، عن رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد سفر الوفد الهلالي، إلى العاصمة "الباريسية"، في ظل الأنباء التي تداولت حول انتقال ميسي إلى الهلال.

وكشفت الشبكة الإسبانية، عن ردة فعل ميسي على مفاوضات الهلال، قائلًا: "أنا غير مهتم بالانتقال إلى نادي الهلال".

ميسي يسخر من انتقال رونالدو إلى النصر

وتحدث ميسي عن انتقال رونالدو إلى النصر، حيث قال: "لست مثل كريستيانو رونالدو.. لديّ أهداف، لازلت أريد أن أحققها في أوروبا".

ميسي يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وأكد ميسي: "أعطيت موافقتي إلى مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان؛ لتجديد عقدي مع الفريق".

وكانت قد أعلنت الشبكة الإسبانية، عن وصول خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية، إلى باريس، خلال الأسبوعين القادمين، من أجل الاتفاق على مدة العقد الجديد، والراتب السنوي، قبل التوقيع الرسمي.