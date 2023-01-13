شكرا لقرائتكم سائق شاحنة مستهتر يصدم مركبة مواطنة: ما في مشكلة تأمين يصلح سيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشتكت مؤسس ورئيس مجلس ادارة جمعية فكرة للابتكار وريادة الاعمال الاجتماعية، هند بنت عبدالرحمن آل سعود من استهتار سائق شاحنة تابعة للبلدية بعدما صدم مركبة ابنتها وجهًا لوجه وقال لها ” ما في مشكلة تأمين يصلح سيارة”.

وقالت هند بنت عبدالرحمن في تغريدة لها في تويتر:” “ما في مشكله تأمين يصلح سيارة “!! عبارة قالها مسؤول شاحنة البلدية بعد تعرض ابنتي لحادث مروري ولكن لم تصب بفضل الله الحادث كان بسبب استهتار من سائق شاحنة البلدية العاكس لخط السير دون الاهتمام بأرواح الناس!”.

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استهتار مرفوض

وأكد العديد من المواطنين في ردهم على هذه التغريدة على رفضهم استهتار بعض السائقين بحجة تحمل شركة التأمين للتعويض، مطالبين أن يتم خصم التعويض من راتب المتسبب في الضرر أو الشركة المشغلة له حتى يحرص كل شخص على تطبيق القوانين.

وقال سلطان الدخيل: “لو يخصم من راتبه قيمة التعويض وإصلاح السيارة وتدفع للشركة قيمة الاصلاح كان ما تجرأ وعكس السير لأنه عارف ما راح يدفع شيء من راتبه للتأمين اللي راح تدفع الشركة”.

أما الدكتور ظافر الشهري فقال: “تلقونه عامل نظافة في الشارع أصبح بقدرة قادر سائق شاحنة نظافة، يسرح ويمرح دون أدنى معرفة بأنظمة المرور”.

عكس السير

بينما قال يزيد السحيباني: للمعلومة حسب الأنظمة واللوائح فإن التأمين لا يشمل بعض الحوادث المرورية ومنها عكس السير كما هو وارد في وثيقة التأمين لأنها تعرض السلامة العامة للخطر”.