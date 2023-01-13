السعودية اليوم / تعليم جازان يدشن خطته التشغيلية "استثنائيون" 2023م



جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس؛ خطتها التشغيلية الجديدة "استثنائيون" 2023م، والتي تأتي امتدادا للخطط السابقة .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن الخطة التشغيلية تشمل ثلاث مبادرات رئيسية هي: نعمل بالتزام ودعم بهدف تحقيق كفاءة إنفاق مالية عالية، ودعم خطط وزارة التعليم للاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها، وتطوير المعلمين والمعلمات مهنيا .

وأضاف أن الإدارة تسعى لتنفيذ 10 برامج رئيسية تتضمن برامج مدركون وخارطة النجاح والإدارة الرقمية وبُناة المستقبل ووقاية وثراء ومتمايزون وجاهز ونتاج وبرنامج شركاء ، إضافة للمشاركة في 16 جائزة ومنافسة وتفعيل والاحتفاء بـ 35 مناسبة ويوما احتفائياً ، وعقد 13 شراكة مجتمعية مع القطاع الخاص .

// انتهى //

15:13ت م

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