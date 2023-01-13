السعودية اليوم / برنامج "لنبادر" بمحافظة جدة يُطلق مبادرة "جدة الخضراء"



جدة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم مبادرة "جدة الخضراء" بالتعاون مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز وبمشاركة أمانة جدة وإدارة تعليم جدة وجمعية مراكز الأحياء، ضمن برنامج التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة .

وسيتم خلال المبادرة تشجير 10 آلاف شتلة من نوع شجرة " النيم " منها 6 آلاف شتلة في عدد من مدارس جدة، و4 آلاف شتلة في عدد من الحدائق والشوارع العامة .

وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة والاستجابة للتغير المناخي والتقليل من آثار الانبعاث الكربوني، ودعم تنمية الغذاء النباتي بمحافظة جدة والارتقاء بالبيئة، والتكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لدعم المبادرات التطوعية، وتحفيز القطاعين العام والخاص، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م .

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15:06ت م

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