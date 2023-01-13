السعودية اليوم / "كاوست" تحصد جائزة التميز التكنولوجي والابتكار لنخيل التمر



جدة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في فريقها البحثي من مختبر الضوئيات جائزة التميز التكنولوجي والابتكار لنخيل التمر لعام 2022 من المركز الوطني للنخيل والتمور؛ وذلك خلال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور.

وأكدت الجامعة أن حصدها هذه الجائزة المرموقة دافع قوي لمواصلة تحسين تقنية الابتكار لنخيل التمر والارتقاء بها إلى مستويات جديدة؛ منوهةً بتقديم المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور مزيجاً فريداً من البحث العلمي والإستراتيجية التجارية لتبادل المعرفة العلمية والتقنيات المبتكرة لتعزيز الإنتاج الآمن وتسويق هذه الثمرة المتميزة.

وبينت أن ابتكارها العلمي البحثي الذي نالت على إثره هذه الجائزة؛ عبارة عن جهاز استشعار صوتي حديث موزع يعمل بالألياف الضوئية؛ يسهم في الكشف المبكر عن آفة سوسة النخيل الحمراء التي لا تزال مشكلة طويلة الأمد تؤثر على أشجار النخيل في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا والعديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالمي.

وتتماشى جهود "كاوست" البحثية مع رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع الاقتصاد، وخاصة في قطاع نخيل التمر في المملكة التي تأتي في المركز الثاني عالمياً كأكثر الدول المنتجة للتمور. وتقدم تقنيتها حلاً فريدًا ومنخفض التكلفة لحماية أشجار النخيل من خلال الكشف المبكر عن الآفات الزراعية، وفي الوقت نفسه، ضمان كفاءة إنتاج عالية وجودة منتجات التمور المحلية.

يذكر أن في المملكة حوالي 33 مليون نخلة منتشرة في مختلف مناطقها المترامية الأطراف؛ تنتج حوالي مليون طن من التمور سنويًا، تمثل حوالي 20٪ من الإنتاج العالمي للتمور.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 8 ملايين دولار يتم إنفاقها كل عام للتخفيف من انتشار آفة أشجار النخيل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

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15:04ت م

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