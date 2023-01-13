السعودية اليوم / اللواء الحربي يتفقد القوة الخاصة للأمن البيئي بالسودة في منطقة عسير



الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بالسودة في منطقة عسير، لمتابعة سير العمل ميدانياً وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

ونقل اللواء الحربي لمنسوبي القوة في المحمية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات بحماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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14:02ت م

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