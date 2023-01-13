شكرا لقرائتكم خبر عن كولر فى مأزق قبل مواجهة الزمالك فى الديربي بسبب الغيابات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي الأهلى لصدمة جديدة قبل مواجهة الزمالك المنتظرة فى الدوري بلقاء ديربي القاهرة، حيث أثبتت الأشعة التى خضع له المدافع المخضرم ياسر إبراهيم بتعرضه لشد قوي فى العضلة الضامة.

وأكدت بعض المصادر داخل النادي الأهلى أن موقف اللاعب النهائي من اللحاق بمباراة القمة لم يتم حسمه بعد، خاصة مع وجود إحتمالية كبيرة بعدم قدرة اللاعب على اللحاق بمباراة الديربي.

وأصبح المدرب السويسري مارسيل كولر فى أزمة حقيقية، لا سيما أن محمود متولي مدافع الفريق، كان قد تحصل على الإنذار الثالث أمام المصري فى مواجهة الأمس، ليتأكد غيابه أيضًا عن مواجهة الزمالك القادمة.



خطة كولر البديلة أمام الزمالك

وأكدت بعض المصادر أن كولر بدأ فى تجهيز رامي ربيعة وأيمن أشرف للدفع بأحدهما فى مواجهة الزمالك القادمة بجانب محمد عبد المنعم، حيث أنه لم يستقر على اللاعب الثاني حتى هذه اللحظة.

كما أكد لمسئولي الفريق أنه لا يحتاج إلى صفقات جديدة فى الخط الخلفي رغم الغيابات التى ضربت الفريق، مشددًا على أهمية التعاقد مع مهاجم جديد قبل لقاء القمة القادم.



موعد مباراة الأهلى والزمالك

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى نظيره الزمالك يوم السبت الموافق 21 من يناير الجاري، فى الجولةال14 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.