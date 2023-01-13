شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد..قرعة نارية للهلال في كأس العالم للأندية ومواجهة عربية منتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ قليل مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية والتي ستسضيفها المغرب خلال الفترة ما بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

الهلال في مواجهة الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

وشهدت القرعة وقوع الهلال السعودي في مواجهة نارية أمام الوداد المغربي في المباراة الأولى له بكأس العالم للأندية على أن يواجه الفائز من تلك المباراة فريق فلامينجو البرازيلي.

وسيكون الأهلي المصري على موعد مع المباراة الإفتتاحية أمام أمام أوكلاند سيتي يوم الأول من فبراير فيما سيواجه سياتل ساونترز فوزه بالمباراة الأولى، فيما سيواجه الهلال السعودي نظيره الوداد المغربي.

وفي حالة تأهل الأهلي المصري عقب فوزه بالمباراة الأولى والثانية فسيكون على موعد مع مباراة نارية أمام ريال مدريد في نصف النهائي في مواجهة منتظرة للجماهير المصرية.

جدول مباريات كأس العالم للأندية

وبذلك ستكون المباريات على النحو التالي:

الأهلي ضد أوكلاند سيتي 1 فبراير

سياتل ساونترز ضد الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي 4 فبراير

الوداد المغربي ضد الهلال السعودي 4 فبراير

نصف النهائي

فلامينجو البرازيلي ضد الفائز من الوداد المغربي والهلال السعودي 7 فبراير

الفائز من سياتل ساونترز والأهلي وأوكلاند سيتي ضد ريال مدريد 8 فبراير

