شكرا لقرائتكم الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في مشهد لافت وجاذب للأنظار، تجمعت مياه الأمطار حول سد “صلبوخ” شمال غرب مدينة الرياض ليرسم لوحة جميلة تجذب المتنزهين له ومن يسعون لقضاء نزهة ممتعة بأجواء ممطرة.

قرية صلبوخ

تقع قرية صلبوخ في المملكة على بعد 40 كيلو مترًا من شمال غرب مدينة الرياض، يحدها من الشمال قرية ملهم، ومن الجنوب كل من الجبيلة، والعيينة، وبوضة، ومن الغرب قريتا القرينة والحريملاء، وتعتبر قرية صلبوخ ووديانها واحدة من أجمل وجهات السياحية، التي يقصدها مواطنو المملكة وخاصة سكان مدينة الرياض للتنزه في فصل الشتاء.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.