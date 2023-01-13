شكرا لقرائتكم المرور: الوقوف الخاطئ مخالف للأنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، أن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحامات المرورية وهدر في وقت الآخرين.

ونشرت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر” النتائج المترتبة على الوقوف الخاطئ للمركبات ومنها عرقلة حركة السير.

قد يهمّك أيضاً

الوقوف الخاطئ يسبب:

ـ يعطل الآخرين.

ـ يعرقل حركة السير.

ـ غير آمن للمركبة.

ـ مخالف للأنظمة المرورية.

وفي وقت سابق، أوضحت إدارة المرور أن الوقوف الخاطئ ناتج في أغلب الأحيان إلى تعمد بعض قائدي المركبات الوقوف خلف مواقف السيارات والنزول لشراء حاجياته مما يتسبب في ازدحام مروري.