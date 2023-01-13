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شكرا لقرائتكم رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة زاد حصته في شركة نينتندو اليابانية، عملاقة صناعة ألعاب الفيديو، إلى 6%.
وقال التقرير: في إطار التوسع في مجال الاستثمارات، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01% إلى 6.07%، وفقًا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.
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استثمار صندوق الاستثمارات العامة في ألعاب الفيديو
وكان الصندوق قد استحوذ على حصة 5% من الشركة في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لأغراض الاستثمار، كما استثمر أيضًا في حصص لشركات أخرى في نفس مجال الصناعة ألعاب الفيديو ومنها:
- Capcom وهي الشركة التي تقف وراء سلسلة Street Fighter و Resident Evil، وقد تم الاستحواذ على 5% في فبراير الماضي.
- شركة Nexon المزودة للألعاب عبر الإنترنت، مصنعة لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter.
- ويملك أيضًا 37.9 مليون سهم في أكتيفيجن، منتجة لعبة Call of Duty، وفق آخر إفصاح في سبتمبر الماضي، وهو ما يعادل نحو 5% من أسهم الشركة تقريبًا.
- كما استثمر صندوق الاستثمارات في شركة Activision التي سعت مايكروسوفت للاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.
- وبجانب ما سبق، فقد استثمر صندوق الاستثمارات أيضًا في شركة Koei Tecmo اليابانية لصناعة ألعاب الفيديو.