السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحصل على اعتماد 9 دبلومات مهنية



عرعر 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

حصلت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في الكلية التطبيقية، على اعتماد 9 دبلومات مهنية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بما يتوافق مع سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات المعتمدة هي دبلوم التعدين ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب ودبلوم التجارة الإلكترونية ودبلوم تقنية المعلومات ودبلوم الموارد البشرية ودبلوم المحاسبة والضرائب ودبلوم إدارة وتنظيم الفعاليات ودبلوم إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد ودبلوم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

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13:35ت م

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