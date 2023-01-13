السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد جريان السيول ، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة ، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب ، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وأشار المركز إلى أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة التاسعة مساءً.

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13:19ت م

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