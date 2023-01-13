شكرا لقرائتكم نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر غزارة في الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال محلل الطقس في مركز الأرصاد بجدة، عقيل العقيل إن شتاء العام أكثر دفئًا وغزارة في الأمطار، لافتًا إلى أن هذه الأيام تشهد ذروة البرودة متوقعًا عدم انخفاض بدرجات الحرارة.

سحب وأمطار

وأوضح العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن السحب الرعدية تتكون في السواحل الغربية بمنطقة مكة المكرمة متوقعًا هطول أمطار من متوسطة لغزيرة، وجريان للسيول وتحرك للسحب إلى منطقة الباحة من الجهة الشرقية وصولًا للمناطق الجنوبية بمنطقة الرياض.

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وأضاف أن مناطق الباحة وعسير وجازان والمناطق الجنوبية والشمالية ستشهد غزارة في الأمطار.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

استمرار الحالة الممطرة

من جهته، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار الحالة الممطرة العاشرة في موسم 1444هـ بأمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها.

كما توقع الحصيني أن تكون الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد تمتد إلى المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة وجنوب الشرقية.