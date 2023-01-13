شكرا لقرائتكم الخيالة أمل فيصل أول امرأة تمثل كأس السعودية في النسخة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت أول خيالة سعودية دولية، أمل فيصل، تفاصيل حصولها على الشهادة، مشيدة بدعم الأمير بندر الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، والشيخ عبدالإله الموسى، مؤكدةً أنهما كانا سببًا في حصولها على هذه الرخصة.

موروث شعبي قديم

وقالت الخيالة أمل خلال لقاء لها مع برنامج مجلس الصياهد، على قناة السعودية الرياضية: إنها ستكون ممثلة الوطن الوحيدة والأولى في النسخة المقبلة من كأس السعودية، وأن ارتباطها بالخيل كان منذ صغرها واستمدت شغفه من أهلها.

واستطردت: الدمج بين الإبل والخيل، موروث شعبي قديم، يتوارثه الأجيال، وهو ما حدث خلال الاستعراض في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.