السعودية اليوم / مقتل قيادي إرهابي خلال عملية عسكرية شمال الصومال



مقديشيو 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

أعلنت قوات ولاية (بونتلاند) الإقليمية شمال شرقي الصومال، اليوم مقتل قيادي ميداني بارز من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة القوات الخاصة في مناطق جبلية بمحافظة بري.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وحدة القوات الخاصة بولاية بونتلاند تصدت لهجوم شنته عناصر "داعش" الإرهابي على منطقة (بالي دن د) في محافظة بري، وقتلت قائدا ميدانيا للتنظيم، مشيرة إلى أن العمليات جارية لتعقب فلول العناصر الإرهابية.

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12:07ت م

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