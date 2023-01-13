

تونس 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

ألقت قوات الأمن التونسي القبض على عنصر إرهابي وصفته بالخطير في محافظة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن الإرهابي تلقى دروسًا حول إعداد السموم وصنع المتفجرات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية واستهداف أمنيين وعسكريين.

// انتهى //

11:58ت م

0032





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.