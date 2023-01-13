شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يحسم موقفه من الرحيل عن النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض الأوربية الكبرى.

تاليسكا يتمسك بالبقاء في النصر السعودي

وكان تاليسكا، قد تلقى العديد من العروض الضخمة خلال الفترة الأخيرة، خاصة من جانب بعض أندية الدوري الانجليزي الممتاز، منها فريق وست هام يونايتد.

وكشف تاليسكا عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن رغبته في البقاء مع النصر، وعدم الرحيل؛ بالقول: "عائلتي سعيدة للغاية في هذا البلد الرائع"؛ في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.

وأبدى تاليسكا، رغبته في البقاء مع فريق النصر السعودي، واللاعب بجانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف العالمي منذ عدة أيام قليلة.

والجدير بالذكر أن تاليسكا، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2024، وتعمل الإدارة، على التجديد معه.