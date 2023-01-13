شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعاقد مع ثاني صفقاته الشتوية.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

النصر السعودي يضم نجم نادي الفتح

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "عالم النصر"، عن تعاقد النصر السعودي، مع اللاعب نواف بوشل، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حيث تعد هذه الصفقة هي الثانية للعالمي خلال المريكاتو الشتوي الحالي.

وأكدت التقارير على أن بوشل، سيصل إلى العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الساعات القادمة، من أجل التوقيع على عقود الانضمام رسميًا، إلى نادي النصر.

النصر يتعاقد مع رونالدو في صفقة للتاريخ

والجدير بالذكر أن النصر قد حسم أولى الصفقات الشتوية، منذ أيام قليلة بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، لمدة موسمين ونصف، مقابل راتب تاريخي يُقدر بـ500 مليون يوروو "2 مليار ريال سعودي".