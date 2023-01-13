شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع ميسي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

بن نافل يطير إلى باريس لحسم التعاقد مع ميسي

وكشفت بعض التقارير السعودية، على أن نادي الهلال السعودي يقترب بشدة من التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 من يونيو لعام 2023.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرضًا ضخمًا للتعاقد مع ميسي، مقابل 300 مليون يورو "1.2 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

ومن جانبه أعلن الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عن سفر فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، وعدد من أعضاء شرف النادي، إلى العامصة الفرنسية "باريس"، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد الشنيف عبر برنامجه "ملعب SBC"، على أن سفر بن نافل، إلى باريس، يأتي لحسم صفقة التعاقد مع ميسي، على طريقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، عندما ذهب رئيس الأخير مسلي آل معمر، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للتوقيع مع اللاعب.

موعد انضمام ميسي إلى الهلال السعودي

وأتم الشنيف، تصريحاته بأن ميسي، بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، وليس في الشتاء الحالي.