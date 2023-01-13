السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 39726 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد كذلك 51 وفاة، لتصل الحصيلة إلى 32 ألفا و867 شخصا.

// انتهى //

07:45ت م

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سيئول 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 39726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 مليونا و737 ألفا و769 .وأضافت البلاد كذلك 51 وفاة، لتصل الحصيلة إلى 32 ألفا و867 شخصا.// انتهى //07:45ت م0018

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