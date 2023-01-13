السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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