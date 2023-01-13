السعودية اليوم / استشهاد 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام



القدس المحتلة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري .

وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الشهداء الثمانية الذين استشهدوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ بداية العام ثلاثة أطفال بالإضافة لإصابة العشرات بجروح.

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