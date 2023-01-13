شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من الحبسي عن انضمام ميسي للهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام علي الحبسي حارس منتخب عمان السابق، بالتعليق على اقتراب انضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الهلال السعودي.

وسوف ينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري.

وتحدث الحبسي تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية: نطمح لرؤية ميسي بقميص الهلال، ووجوده سوف يعطي قيمة وإضافة أقوىوأكبر للدوري السعودي، وأتوقع أن يكون العرض المقدم لميسي أضخم من الذي قدم لكريستيانو رونالدو مع النصر.

وتابع: نبارك لمنتخبنا العماني فوزه اليوم صعوده لنصف نهائي خليجي 25، هذا يؤكد أنه يسير في رتم تصاعدي، وفترة التحضير لم تسمحللأخضر بالظهور، ولو منح سعد الشهري تحضيرًا قبل البطولة بشهر أو شهرين وليس 4 أيام فقط لقدم مستوى أفضل وأقوى بكثير،والاتحاد السعودي هو من يتحمل خروج الأخضر من البطولة.

وأشار: لقد تأهل منتخب عمان للدور نصف النهائي لخليجي 25 ولكن كأداء لم يكن مقنعًا أبدًا سواء لي أو لكل الجماهير من خلال طريقةالأداء الذي شاهدناها في 3 مباريات الماضية.

وعلق عن الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي: ماجد كنبة يقدم قيمة فنية كبيرة جدًا، وهبوط مستوى الفتح مرتبط بمروان سعدانوبن دبكة، واستغرب أداء الطائي اليوم، وتأثير المباراة الماضية أمام النصر واضح على عناصر الطائي، وكاكو محترف التعاون الأميز فيمباراة الطائي والتعاون، ومشكلة الاتفاق بعناصره.

وأتم: شخصية ريال مدريد اختفت أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وصحيح كسب الملكي ولكن الأداء لم يكن مقنعًا،وأعتبر البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأفضل في العالم آخر موسمين، فهو قيمة فنية وثقة كبيرة في المرمى.