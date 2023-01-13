اخبار السعوديه

الداخلية تختتم مشاركتها في إكسبو الحج بتفاعل واسع من الزوار

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شكرا لقرائتكم الداخلية تختتم مشاركتها في إكسبو الحج بتفاعل واسع من الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد جناح وزارة الداخلية في ختام “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023 م، توافد عدد من الزوار للتعرف على أبرز خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.

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برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات “أبشر” و “ميدان” و”بنان”، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.

  • # إكسبو الحج
  • # الحج
  • # الداخليّة
  • # وزارة الداخلية
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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