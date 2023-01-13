9 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة

الرياض - محمد الوسيري - نشرت جريدة أم القرى قواعد الأسواق الحرة، متضمنة البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد، وفيما يلي بعضًا مما جاء فيها.

محمد يوسف

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