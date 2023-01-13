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9 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت جريدة أم القرى قواعد الأسواق الحرة، متضمنة البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد، وفيما يلي بعضًا مما جاء فيها.

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البضائع الممنوعة

يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية:

  • البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة.
  • المواد المشعة.
  • الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًّا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
  • البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
  • المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
  • البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديًّا.
  • البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.
  • البضائع التي تمثل خطرًا والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصًا لاستقبالها.
  • أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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