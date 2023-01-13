- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 9 أنواع من البضائع ممنوع دخولها الأسواق الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - نشرت جريدة أم القرى قواعد الأسواق الحرة، متضمنة البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد، وفيما يلي بعضًا مما جاء فيها.
قد يهمّك أيضاً
البضائع الممنوعة
يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية:
- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة.
- المواد المشعة.
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًّا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديًّا.
- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.
- البضائع التي تمثل خطرًا والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصًا لاستقبالها.
- أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.