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محامية تكشف أسباب زيادة الخلع في الوقت الحالي

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت المحامية هيفاء الخطيب أن الاكتفاء المادي للمرأة من أسباب زيادة حالات الخلع.

أسباب

وفي تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قالت الخطيب: إن المرأة في السابق كانت تتعرض لعنف جسدي ولفظي، ومع ذلك تتحمل لكونها غير قادرة على إعالة نفسها وأبنائها، لكن عندما زال هذا الاحتياج المادي زادت حالات الخلع.

وأردفت المحامية، أن التباهي بحالات الحب والترفيه في وسائل التواصل جعل بعض النساء تقارن حياتها بالآخرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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