كرنفال جازان.. ألوان فرح

وشهد كرنفال جازان، لوحات وطنية، وثقافية، وتراثية، استعرض معها تاريخ المنطقة وحضارتها، والتغني بالوطن، وإطلاق الألعاب النارية، وقاد الفنان عايض يوسف الوصلة الغنائية للمهرجان، والتي شهدت تفاعل الجمهور والحضور، إلى جانب كلمة لرئيس اللجنة المنظمة المهندس يحي الغزواني، وقصيدة شعرية للشاعر يحي الرياني، وشارك أطفال جازان في اللوحات المقدمة من خلال الأداء الفني.
وأطلقت 60 دقيقة مدة الكرنفال، ألوان تراث وثقافة جازان، ورسمت الفرح على محيا المواطنين والزوار، وشهدت تكاتف مجتمعي، وتنظيمات وترتيبات مميزة، والتي حازت على رضا المسؤولين.
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