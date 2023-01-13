شكرا لقرائتكم خبر إقبال على متاجر الرحلات في تبوك بعد تساقط الثلوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعمل المتاجر المختصة في مثل هذه الأوقات على توفير مختلف مستلزمات الرحلات، إضافة لإبراز جديدها من حيث الفكرة والحجم والجودة ومرونة التخزين وخفة الوزن كالخيام وحقائب التخزين والجلسات الأرضية ومواقد النار والسواتر وأدوات إعداد الطعام.ويحرص أهالي المنطقة وزائروها على اقتناء الأدوات الخاصة بموسم الشتاء سواء ما هو خاص بالمشبات التي لا يكاد بيت في مدينة تبوك يخلو منه ولا تلك الخاصة بالرحلات البرية والتخييم التي تمنح أوقاتا للهدوء والراحة، كما أنها تساعد على صفاء الذهن وتأمل الطبيعة.
وأوضح خالد عيد البلوي صاحب أحد المحال الخاصة ببيع مستلزمات الرحلات أن المتاجر في عموم المنطقة تشهد إقبالا في أغلب أوقات العام، لا سيما في هذه الفترة نظرا لتنوع الطبيعة الجغرافية بتبوك بين الجبال والبراري والبحر، وامتيازها بتنوع المناخ من هطول الأمطار وتساقط الثلوج.
مما يجعل التجار يعملون على توفير كافة ما يخص الرحلات.
فيما تحدث المواطن تركي بن طريف قائلا «إنه يعتاد زيارة المحال في كل موسم للاطلاع على الجديد من المنتجات التي توفرها المحال»، وذكر أن أجواء المنطقة وروعة ليالي الشتاء يسهم في الخروج للبرية.
أبرز مستلزمات الرحلات:
- الخيام
- أدوات الطهي
- مصادر للطاقة تعتمد على الطاقة الشمسية
- وسائل التدفئة
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال على متاجر الرحلات في تبوك بعد تساقط الثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.