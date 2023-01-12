اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع



نيويورك 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

اغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاعاً أمس، في جلسة التداول بورصة نيويورك.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 216.96 نقطة بنسبة 0.64% عند , مسجلاً عند 34189.97 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 69.43 نقطة بنسبة 0.64%, مسجلاً عند 11001.1 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.56 نقطة بنسبة 0.34%, مسجلاً 3983.17 نقطة.

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