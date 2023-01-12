

جدة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واس

شهد جناح وزارة الداخلية في ختام "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023 م، توافد عدد من الزوار للتعرف على أبرز خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات "أبشر" و "ميدان" و "بنان"، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.

// انتهى //

00:21ت م

0001



جدة 20 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 13 يناير 2023 م واسشهد جناح وزارة الداخلية في ختام "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023 م، توافد عدد من الزوار للتعرف على أبرز خدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات "أبشر" و "ميدان" و "بنان"، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //00:21ت م0001

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.