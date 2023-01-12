السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يوافق على إعلان ولاية واشنطن منطقة كوارث



واشنطن 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

وافق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم، على إعلان ولاية واشنطن منطقة كوارث جراء العواصف الشتوية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من العاصفة الشتوية والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية التي بدأت 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.

وأكد البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم، أن إجراء الرئيس الأمريكي يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كلالم والجزيرة وجيفرسون ولويس وأوكانوغان وسكاجيت وسكامانيا وسنوهوميش وواكياكوم.

وأوضح أن التمويل الفيدرالي متاح على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

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23:51ت م

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