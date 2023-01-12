السعودية اليوم / أمطارعلى منطقة عسير



أبها 19جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12يناير 2023 م واس

‫ هطلت اليوم أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة عسير شملت محافظات النماص وتنومة وبلقرن، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم.

جعلَها اللهُ سُقيَا خير وبركة وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

23:01ت م

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