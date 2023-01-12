شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

نتائج مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

حقق فريق غزل المحلة فوزًا صعبًا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعه بنظيره إنبي، على ملعب زعيم الفلاحين في الخامسة مساء اليوم.

وتعثر النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في مواجهة اليوم التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم الخميس من الجولة الثالثة عشر، وذالك على النحو التالي:

1- الأهلي 31 نقطة

2- فيوتشر 27 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- بيراميدز 24 نقطة

5- غزل المحلة 21 نقطة

6- الاتحاد السكندري 19 نقطة

7- المقاولون العرب 18 نقطة

8- المصري البورسعيدي 18 نقطة

9- أسوان 16 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 15

11- سموحة 13 نقطة

12- طلائع الجيش 13 نقطة

13- فاركو 12 نقطة

14- البنك 12 نقطة

15- الداخلية 10 نقاط

16- حرس الحدود 10 نقاط

17- إنبي 10 نقاط

18- الاسماعيلي 7 نقاط.