شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى.. الأهلي يفقد أحد نجومه ضد الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره وغريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام المصري، وذلك مساء يوم السبت بعد المقبل الموافق 21 من عمر المسابقة.

وتأكد غياب محمود متولي، مدافع النادي الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري، بسبب تراكم الإنذارات، وذلك بعد الانذار الذي حصل عليه في مباراة المصري.

موقف الأهلي من جدول ترتيب الدوري بعد التعادل أمام المصري

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات.