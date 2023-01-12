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توقعات بأمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان حتى الأحد

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الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس عقيل العقيل، أن تشهد بعض المناطق حالة مطرية، بدءًا من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل.

تفاصيل الحالة

وقال عقيل العقيل في لقاء له على قناة الإخبارية: إن المؤشرات تشير إلى وجود حالة مطرية على بعض المناطق بدءًا من اليوم الخميس وستنتهي يوم الأحد المقبل.

وتابع: من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ما يتسبب في جريان السيول في منطقة مكة وعسير والباحة وجازان.

واستطرد: من المتوقع في المجمل أن تكون الأمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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