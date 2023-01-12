شكرا لقرائتكم المطية الراسية الأسرع في الأشواط الصباحية بسباق الهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حَقَّقَت المطية “الراسية” للعماني حمد الوهيبي، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة الحيل والزمول بزمن 12:54:754 دقائق ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.

نتائج المراكز

وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد القحطاني، حمد الكواري، محمد الكتبي، سالم العامري، سعيد المري، مفلح البلوي، محمد المريخي، محمد الدوسري.