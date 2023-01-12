إنجاز 88%من مشروع درء أخطار سيول نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة منطقة نجران 88 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها (المرحلة الأولى).

وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد 1000×250 م يبدأ من المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كلم بأبعاد 1×4، 3×3م مرورا بـ4 أحواض في طريق اللجم، وصولا لطريق الأمير سلطان.

وبين أنه جرى الانتهاء من أعمال حوض التجميع (5،4،2،1) من حفر وردم، وصب الخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي، إضافة إلى إنجاز أعمال القناة المفتوحة بطريق اللجم بطول 2000 م.