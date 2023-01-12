إنجاز 88%من مشروع درء أخطار سيول نجران

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وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد 1000×250 م يبدأ من المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كلم بأبعاد 1×4، 3×3م مرورا بـ4 أحواض في طريق اللجم، وصولا لطريق الأمير سلطان.وبين أنه جرى الانتهاء من أعمال حوض التجميع (5،4،2،1) من حفر وردم، وصب الخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي، إضافة إلى إنجاز أعمال القناة المفتوحة بطريق اللجم بطول 2000 م.
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